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"Хватало на ресторан", – Пятов рассказал о щедрые подарки от Ахметова

13:15 159 Читати українською
"Хватало на ресторан", – Пятов рассказал о щедрые подарки от Ахметова
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Голкипер Шахтера в свой 35-й День рождения вспомнил, сколько раньше дарил президент клуба Ринат Ахметов.

"Таких праздников при Луише Каштру еще не было. Но, думаю, все будет, как обычно. Я привык встречать день рождения на сборах. Так происходит почти всю карьеру. Поздравят – и за работу.

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Ахметов делал щедрые подарки не только легионерам. Насколько я знаю, это была инициатива Мирчи Луческу. На ресторан хватало.

День рождения в 2006 году? Мы были в Германии, а накануне сборная выиграла у Швейцарии в 1/8 финала, и Олег Блохин, поздравляя, сказал: "Сделали тебе подарок". Такой день рождения не забывается. Как и те редкие праздники, которые повезло встретить со своей семьей", – цитирует Пятова Команда 1.

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Мирча Луческу Мирча Луческу Шахтер Шахтер Украина Украина Олег Блохин Ринат Ахметов ЧМ-2006 Андрей Пятов Андрей Пятов
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