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Вісім фанатів еквадорської Барселони загинули в результаті падіння автобуса з 15-метрової висоти – моторошні кадри

16 лютого 07:30 1402 Читать на русском
Вісім фанатів еквадорської Барселони загинули в результаті падіння автобуса з 15-метрової висоти – моторошні кадри
Автобус після падіння / Фото з відкритих джерел

Весь світ шокований звісткою про трагічну загибель фанатів Барселони з еквадорського міста Гуаякіль.

Жахливий інцидент трапився в ранок суботи (15 лютого), інформує El Universo.

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Фанати Барселони поверталися з Ліми, де їхня улюблена команда грала матч Копа Лібертадорес проти Спортінг Крістала (1:2). Водій автобуса не впорався з керуванням, і машина зірвалася з крутого схилу заввишки 15 метрів. Жертвами аварії стали 8 вболівальників, кілька осіб отримали серйозні травми.

Керівництво Барселони висловило співчуття постраждалим та їхнім близьким. Клуб всіляко сприятиме розслідуванню обставин трагедії.

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