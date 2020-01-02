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16 убитих і 5 поранених – футбольний матч у мексиканській в'язниці завершився страшною трагедією

22:13 149 Читать на русском
16 убитих і 5 поранених – футбольний матч у мексиканській в'язниці завершився страшною трагедією
Поліція на місці злочину / Sky

Матч між арештантами в одній з в'язниць Мексики закінчився масовим кровопролиттям.

Трагедія сталася в місті Сієнгіль, штат Сакатекас, інформує Sky.

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У вівторок (31 грудня), в 14:30 за місцевим часом був запланований футбольний матч між в'язнями. Учасникам поєдинку якимось чином вдалося пронести вогнепальну зброю на поле, і почалася перестрілка, яка тривала близько двох з половиною годин. Внаслідок інциденту 16 осіб загинуло, п'ятеро отримали поранення, серед жертв були і неповнолітні. Джерело додає, що на матчі були присутні родичі та друзі ув'язнених.

Наразі місцеві правоохоронні органи продовжують розслідування справи і намагаються з'ясувати, як зброя опинилася в руках арештантів.

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