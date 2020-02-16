Восемь фанатов эквадорской Барселоны погибли в результате падения автобуса с 15-метровой высоты – жуткие кадры

Автобус после падения / Фото из открытых источников

Весь мир шокирован известием о трагической гибели фанатов Барселоны с эквадорского города Гуаякиль.

Ужасный инцидент произошел в субботу утром (15 февраля), информирует El Universo.

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Фанаты Барселоны возвращались из Лимы, где их любимая команда играла матч Копа Либертадорес против Спортинг Кристал (1:2). Водитель автобуса не справился с управлением, и машина сорвалась с крутого склона высотой 15 метров. Жертвами аварии стали 8 болельщиков, несколько человек получили серьезные травмы.

Руководство Барселоны выразило соболезнования пострадавшим и их близким. Клуб будет всячески способствовать расследованию обстоятельств трагедии.

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