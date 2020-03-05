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Вісенте Гомес виділив основну причину поразок Олімпіка після розкішних результатів на зборах

09:44 343 Читать на русском
Вісенте Гомес виділив основну причину поразок Олімпіка після розкішних результатів на зборах
Вісенте Гомес / Сайт Олімпіка

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес оцінив дії своїх підопічних у матчі 21 туру УПЛ проти Десни (1:2).

4’ Максим Дегтярьов
 
Олександр Філіппов 6’
Леван Арвеладзе 76’
4’ Максим Дегтярьов
6’ Олександр Філіппов
76’ Леван Арвеладзе

"Ми провели хороший матч. У першому таймі нам вдавалося створювати моменти, були швидкі атаки. У другому таймі було складніше, але суперник не створив багато моментів біля наших воріт. Прикрий результат.

Епічний фейл голкіпера донеччан у відеоогляді матчу Олімпік – Десна – 1:2

Хороші результати на тренувальному зборі? Товариські матчі неможливо порівнювати з офіційними. Це незрівнянно. Ми дуже легко пропускаємо голи. Суперники не створюють багато моментів, але ми легко пропускаємо", – цитує Гомеса офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, донеччани були найкращою командою УПЛ за результатами (9 перемог та одна нічия) на зимових зборах, однак офіційні матчі складаються для них значно гірше – три поразки в трьох турах.

Десна у надскладному матчі здолала Олімпік – підопічні Гомеса зазнали шостої поразки поспіль

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Вісенте Гомес Вісенте Гомес Олімпік - Десна Олімпік Олімпік
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