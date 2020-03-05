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Висенте Гомес выделил основную причину поражений Олимпика после роскошных результатов на сборах

09:44 28 Читати українською
Висенте Гомес выделил основную причину поражений Олимпика после роскошных результатов на сборах
Висенте Гомес / Сайт Олимпика

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес оценил действия своих подопечных в матче 21 тура УПЛ против Десны (1:2).

4’ Максим Дегтярьов
 
Олександр Філіппов 6’
Леван Арвеладзе 76’
4’ Максим Дегтярьов
6’ Олександр Філіппов
76’ Леван Арвеладзе

"Мы провели хороший матч. В первом тайме нам удавалось создавать моменты, были быстрые атаки. Во втором тайме было сложнее, но соперник не создал много моментов у наших ворот. Обидный результат.

Эпичный фейл голкипера дончан в видеообзоре матча Олимпик – Десна – 1:2

Хорошие результаты на тренировочном сборе? Товарищеские матчи невозможно сравнивать с официальными. Это несравнимо. Мы очень легко пропускаем голы. Соперники не создают много моментов, но мы легко пропускаем", – цитирует Гомеса официальный сайт Олимпика.

Напомним, дончане были лучшей командой УПЛ по результатам (9 побед и одна ничья) на зимних сборах, однако официальные матчи складываются для них значительно хуже – три поражения в трех турах.

Десна в сложнейшем матче одолела Олимпик – подопечные Гомеса потерпели шестое поражение подряд

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Висенте Гомес Висенте Гомес Олимпик - Десна Олимпик Олимпик
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