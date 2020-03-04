Епічний фейл голкіпера донеччан у відеоогляді матчу Олімпік – Десна – 1:2

Десна мінімально обіграла Олімпік в матчі 21-го туру УПЛ через результативну помилку Володимира Кринського наприкінці гри. Дивіться відео голів та огляд матчу Олімпік – Десна.

Команди обмінялись швидкими голами – вже на 6 хвилині рахунок був 1:1 завдяки забитим м'ячам Дегтярьова та Філіппова. Далі поєдинок видався досить складним для обох команд, і ударів по воротах майже не було. В другій половині Десна зуміла вийти вперед завдяки голу Арвеладзе – з подачею у його виконанні не впорався Кринський, пропустивши м'яч поміж рук.

Десна у надскладному матчі здолала Олімпік – підопічні Гомеса зазнали шостої поразки поспіль

Таким чином, Десна набрала 39 очок та розташувалась на четвертому місці, донеччани з 18 пунктами залишились десятими.