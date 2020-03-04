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Десна у надскладному матчі здолала Олімпік – підопічні Гомеса зазнали шостої поразки поспіль

18:53 712 Читать на русском
Десна у надскладному матчі здолала Олімпік – підопічні Гомеса зазнали шостої поразки поспіль
Олімпік – Десна – 1:2 / Фото з відкритих джерел

У поєдинку 21-го туру Олімпік на власному полі поступився Десні. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

4’ Максим Дегтярьов
 
Олександр Філіппов 6’
Леван Арвеладзе 76’
4’ Максим Дегтярьов
6’ Олександр Філіппов
76’ Леван Арвеладзе

Обидві команди до матчу 21 туру чемпіонату України підійшли з різним настроєм і завданнями. Якщо Олімпіку належало подолати у першу чергу психологічний бар’єр після п’яти поспіль поразок, то Десна доволі комфортно почувалась на четвертій сходинці і навіть поразка не могла вибити чернігівців з першої "шістки".

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Вже на четвертій хвилині господарі вийшли вперед: Максим Дегтярьов отримав чудовий навіс з лівого флангу у штрафний майданчик і головою поцілив у ворота. Андрій Гітченко, який мав контролювати форварда донеччан, припустився помилки, яка коштувала його команді гола. Та за дві хвилини гості відновили статус-кво. Денис Фаворов довгою передачею майже з центра поля знайшов Олександра Філіппова і той, вийшовши віч-на-віч з Володимиром Кринським, переграв голкіпера.

Гра тривала на зустрічних курсах, чому підтвердженням стали два змарнованих стосвідсоткових моменти у обох команд. Спочатку Андрій Домбровський обрізав свою команду, віддаючи передачу на Гітченка. Максім Ду Коуту перехопив сферу і помчав з нею до воріт. Євген Паст вийшов далеко з воріт і вже за межами штрафного майданчика у падінні ногами вибив м’яч подалі, нейтралізувавши загрозу. А в наступній атаці вже міг забивати Андрій Тотовицький: отримавши довгу ідеальну передачу на дальню стійку, він зі зручної позиції пробивав головою, але круглий пролетів поруч.

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В середині тайму затяжну атаку організували чернігівці, однак після серії пострілів і рикошетів м’яч після удару Левана Арвеладзе скосив Івана Зотька. Згодом Десна отримала право на перспективний штрафний: Калітвінцев навісом знайшов у воротарському майданчику голову Тотовицького, однак екс-гравець Шахтаря знову не забив – м’яч просвистів над поперечиною.

На 36-й хвилині фантастичний момент втратили господарі: чудову передачу отримав Микита Кравченко, на швидкості випередив Паста і пробивав, але Андрій Мостовий в падінні заблокував постріл молодого півзахисника. Підопічні Вісенте Гомеса вимагали пенальті, натякаючи на гру рукою, однак арбітр порушення не зафіксував і продовжив гру. Під кінець тайму перспективного удару під праву стійку завдавав Кравченко, але голкіпер Десни спокійно впорався з пострілом, а Ду Коуту не дозволили влучно пробити захисники. Зрештою, вже у доданий час Тотовицький забив, але повтор підтвердив стовідсотковий офсайд.

Другий тайм розпочався за значної переваги гостей, що призвело до шаленого удару Калітвінцева зі штрафного: Владислав закрутив сферу з правого флангу потужним пострілом прямо у стійку, а на добиванні не надто вдало зіграв Юхим Конопля. Олімпік час від часу намагався втікати у контратаки, однак захист чернігівців легко справлявся з цими потугами.

З виходом на поле іранського форварда Захедітабара Шахаба Олімпік відсунув гру від свого штрафного майданчика і став більше часу проводити на половині поля Десни. На 67-й хвилині Сергій Політило віддав хорошу передачу на хід Шахабу і іранець навіть зумів пробити з гострого кута, однак круглий проскочив повз воріт.

Згодом вже Тотовицький прорвався лівим флангом крізь захисників, відпасував на Філіппова і той пробивши, влучив у стійку воріт. Але те що зробив Леван Арвеладзе можна переглядати довго і з насолодою! Грузинський півзахисник виконував навіс зі штрафного удару практично від бокової лінії. М’яч плавно перелетів через усіх гравців і, завдяки помилці голкіпера, влучив прямо у дев’ятку.

Під кінець матчу гості розіграли чудову комбінацію, вийшли на ворота суперника "три проти одного" і Пилип Будківський головою поцілив у ворота. Проте помічник арбітра знову зафіксував офсайд, а екс-гравець Зорі отримав "гірчичника" за суперечки з рефері.

На останній хвилині Євген Паст мало не приніс пенальті у свої ворота: вийшовши далеко з воріт він з величезними труднощами перервав атаку суперника, однак зловив м’яч руками фактично на лінії – одна нога була у воротарському майданчику, а інша – за. Рішення на розсуд арбітра, який зрештою показав, що все було у межах правил.

Перемога принесла Десні 39 очок та четверту сходинку турнірної таблиці, Олімпік з 18 балами залишився десятим.

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