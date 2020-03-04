Десна у надскладному матчі здолала Олімпік – підопічні Гомеса зазнали шостої поразки поспіль

У поєдинку 21-го туру Олімпік на власному полі поступився Десні. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Обидві команди до матчу 21 туру чемпіонату України підійшли з різним настроєм і завданнями. Якщо Олімпіку належало подолати у першу чергу психологічний бар’єр після п’яти поспіль поразок, то Десна доволі комфортно почувалась на четвертій сходинці і навіть поразка не могла вибити чернігівців з першої "шістки".

Маріуполь вдома розгромив Ворсклу – азовці здобули першу перемогу в УПЛ у 2020 році

Вже на четвертій хвилині господарі вийшли вперед: Максим Дегтярьов отримав чудовий навіс з лівого флангу у штрафний майданчик і головою поцілив у ворота. Андрій Гітченко, який мав контролювати форварда донеччан, припустився помилки, яка коштувала його команді гола. Та за дві хвилини гості відновили статус-кво. Денис Фаворов довгою передачею майже з центра поля знайшов Олександра Філіппова і той, вийшовши віч-на-віч з Володимиром Кринським, переграв голкіпера.

Гра тривала на зустрічних курсах, чому підтвердженням стали два змарнованих стосвідсоткових моменти у обох команд. Спочатку Андрій Домбровський обрізав свою команду, віддаючи передачу на Гітченка. Максім Ду Коуту перехопив сферу і помчав з нею до воріт. Євген Паст вийшов далеко з воріт і вже за межами штрафного майданчика у падінні ногами вибив м’яч подалі, нейтралізувавши загрозу. А в наступній атаці вже міг забивати Андрій Тотовицький: отримавши довгу ідеальну передачу на дальню стійку, він зі зручної позиції пробивав головою, але круглий пролетів поруч.

Динамо – Колос: Циганков поклав класичний супергол, Михайличенко карає і виграє битву за очками, а VAR в одні ворота

В середині тайму затяжну атаку організували чернігівці, однак після серії пострілів і рикошетів м’яч після удару Левана Арвеладзе скосив Івана Зотька. Згодом Десна отримала право на перспективний штрафний: Калітвінцев навісом знайшов у воротарському майданчику голову Тотовицького, однак екс-гравець Шахтаря знову не забив – м’яч просвистів над поперечиною.

На 36-й хвилині фантастичний момент втратили господарі: чудову передачу отримав Микита Кравченко, на швидкості випередив Паста і пробивав, але Андрій Мостовий в падінні заблокував постріл молодого півзахисника. Підопічні Вісенте Гомеса вимагали пенальті, натякаючи на гру рукою, однак арбітр порушення не зафіксував і продовжив гру. Під кінець тайму перспективного удару під праву стійку завдавав Кравченко, але голкіпер Десни спокійно впорався з пострілом, а Ду Коуту не дозволили влучно пробити захисники. Зрештою, вже у доданий час Тотовицький забив, але повтор підтвердив стовідсотковий офсайд.

Другий тайм розпочався за значної переваги гостей, що призвело до шаленого удару Калітвінцева зі штрафного: Владислав закрутив сферу з правого флангу потужним пострілом прямо у стійку, а на добиванні не надто вдало зіграв Юхим Конопля. Олімпік час від часу намагався втікати у контратаки, однак захист чернігівців легко справлявся з цими потугами.

З виходом на поле іранського форварда Захедітабара Шахаба Олімпік відсунув гру від свого штрафного майданчика і став більше часу проводити на половині поля Десни. На 67-й хвилині Сергій Політило віддав хорошу передачу на хід Шахабу і іранець навіть зумів пробити з гострого кута, однак круглий проскочив повз воріт.

Згодом вже Тотовицький прорвався лівим флангом крізь захисників, відпасував на Філіппова і той пробивши, влучив у стійку воріт. Але те що зробив Леван Арвеладзе можна переглядати довго і з насолодою! Грузинський півзахисник виконував навіс зі штрафного удару практично від бокової лінії. М’яч плавно перелетів через усіх гравців і, завдяки помилці голкіпера, влучив прямо у дев’ятку.

Під кінець матчу гості розіграли чудову комбінацію, вийшли на ворота суперника "три проти одного" і Пилип Будківський головою поцілив у ворота. Проте помічник арбітра знову зафіксував офсайд, а екс-гравець Зорі отримав "гірчичника" за суперечки з рефері.

На останній хвилині Євген Паст мало не приніс пенальті у свої ворота: вийшовши далеко з воріт він з величезними труднощами перервав атаку суперника, однак зловив м’яч руками фактично на лінії – одна нога була у воротарському майданчику, а інша – за. Рішення на розсуд арбітра, який зрештою показав, що все було у межах правил.

Перемога принесла Десні 39 очок та четверту сходинку турнірної таблиці, Олімпік з 18 балами залишився десятим.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат