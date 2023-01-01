"Вірю, що російських військових злочинців буде покарано": Левченко поділився очікуваннями від 2023 року
10:52 - Читать на русском
Екс-гравець збірної України Євген Левченко озвучив свою найзаповітнішу мрію.
"Важко підібрати потрібні слова. Я дуже вірю і сподіваюсь, що у новому році настане мир. Я вірю, що російських військових злочинців, які прийшли на нашу землю, буде покарано.
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Я вірю, що Україна буде єдиною та неподільною. І я вірю, що Україна переможе. Слава Україні! І смерть ворогам!", – сказав Левченко у зверненні на своїй сторінці у Твіттер.
Нагадаємо, у новорічну ніч окупанти знову обстріляли Україну ракетами та шахедами.
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