"Важко підібрати потрібні слова. Я дуже вірю і сподіваюсь, що у новому році настане мир. Я вірю, що російських військових злочинців, які прийшли на нашу землю, буде покарано.

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Я вірю, що Україна буде єдиною та неподільною. І я вірю, що Україна переможе. Слава Україні! І смерть ворогам!", – сказав Левченко у зверненні на своїй сторінці у Твіттер.

Нагадаємо, у новорічну ніч окупанти знову обстріляли Україну ракетами та шахедами.

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