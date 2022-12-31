Вболівальницький рух продовжує активно протистояти ворогу на найбільш небезпечних ділянках фронту.

Представники фанатського угрупування "Кроти" опублікували на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер відеоролик, в якому продемонстрували, як відстоюють нашу незалежність у боротьбі з окупантами в гарячих точках.

Карпати повідомили про смерть свого вихованця на війні з Росією

"Хулігани Шахтаря вітають Вас з Новим Роком! Разом до перемоги! Донецьк – це Україна! Слава Україні! Смерть російським ворогам!" – написали ультрас під відео.

Нагадаємо, українці вже 311 днів протистоять російській агресії. Ворог цинічно б'є по цивільних об'єктах, знищує енергетичну інфраструктуру, чим викликає ще більшу огиду і відразу у всього цивілізованого світу і сприяє масштабнішій допомозі партнерів Україні.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ