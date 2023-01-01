"Трудно подобрать нужные слова. Я очень верю и надеюсь, что в новом году наступит мир. Я верю, что российские военные преступники, пришедшие на нашу землю, будут наказаны.

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Я верю, что Украина будет единой и неделимой. И я верю, что Украина победит. Слава Украине! И смерть врагам!", – сказал Левченко в обращении на своей странице в Твиттер.

Напомним, в новогоднюю ночь оккупанты снова обстреляли Украину ракетами и шахедами.

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