Я пишу ці рядки, а над всією Україною знову повітряна тривога. 311-й день війни, нашої незламності, відваги, безпрецедентної любові до України. І жертовності. За свою свободу ми щодня платимо надзвичайно високу ціну. Про футбол говорити не випадає. Але ми будемо – на зло ворогам. На тиху радість українцям, яким потрібно хоча б на мить перемкнутися з жорстокої реальності.

З першого дня повномасштабного вторгнення русні ми всією редакцією прийняли принципове рішення: продовжуємо працювати попри повну невизначеність, перебої з електроенергією, постійні повітряні алярми, щоб інформувати про підтримку України футбольними зірками, викривати зашквари наших малоросів-тимощуків, публікувати інтерв’ю з героями, які проміняли бутси на автомат і стали до бойової лави оборонців держави. Таких матеріалів, до слова, назбиралося чимало, тож ми навіть встановили у 2022-му персональний рекорд – 127 інтерв’ю.

У червні, коли вже стало остаточно зрозуміло, що план окупантів провалився, а збірна України зіграла стикові матчі за путівку на ЧС у Катарі, робота "Футбол 24" перетекла у більш звичне русло. На той момент поруч з нами вже не було колеги Юрія Федини, який влився у лави ЗСУ і до сьогодні стоїть на чатах Батьківщини. В окопі також опинився Сергій Костенюк, автор аналітичних матеріалів із тактики. Бажаємо хлопцям у відмінному здоров’ї повернутися з Перемогою!

Упродовж року наш старий добрий Конкурс прогнозів, який полюбився сотням і навіть тисячам уболівальників, тривав без призів. Не запустився і новий сезон конкурсу футбольних кросвордів. Війна багатьох із Вас розкидала по світу, позбавила домівки. У деяких частинах країни порушена стабільна робота пошти, а кожна наша зайва гривня, яку можна було б використати для закупівлі фірмових сувенірів, йшла на потреби ЗСУ. Не час для розваг… Але ми обіцяємо, що обов’язково повернемо все на свої місця. Після нашої Перемоги.

Разом з тим, були і здобутки. У вересні "Футбол 24" перезапустив свій YouTube-канал. Регулярно наповнюємо його експертним, пізнавальним і ексклюзивним контентом. За чотири місяці кількість підписників зросла більш ніж удвічі. Долучайтеся і Ви, якщо ще цього не зробили.

У 2023 рік кожен із нас, як ніколи, дивиться з надією. Бо куди вже гірше, ніж у 2022-му? Нам потрібен повний і остаточний розгром кремлівського мордору. Тому – сил і Божої опіки хоробрим українським воїнам. Віри і наснаги – українському тилу. Монолітності – українській нації. А все інше благо обов’язково додасться і примножиться.

З любов’ю до кожного Українця та Українки, головний редактор "Футбол 24"