Головний талант німецького покоління Флоріан Вірц, скоріш за все, перейде в інший чемпіонат.

20-річний Вірц поступово стає найбільшим лотом на трансферному ринку. Його моніторять майже всі топ-клуби Європи. Футболіст демонструє неймовірну стабільність на свій вік, а потенційний трансфер оцінюють в 130 мільйонів євро.

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Баварія наразі не розглядає можливість придбання Флоріана, повідомляє Sport Bild. Основні претенденти на хавбека: Реал, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Байєр захищений контрактом до 2027-го й не збирається відпускати свого лідера. Вірц також хоче залишитися в Леверкузені хоча б до літа 2015-го, особливо під керівництвом Хабі Алонсо.

Ідеальний пазл складається з Реалом, який планує підсилення півзахисту якраз у 2025-му, зосередившись цього літа на Мбаппе. Трансфер в Мадрид просуває Adidas – спільний спонсор Вірца та Реала, який допоміг з переходом Беллінгема. А ще Кроос бачить Флоріана своїм наступником у Реалі.

Вірц мчить з Байєром до чемпіонства. У цьому сезоні в активі Флоріана вже 8 голів і 16 асистів.