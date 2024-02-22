Главный талант немецкого поколения Флориан Вирц, скорее всего, перейдет в другой чемпионат.

20-летний Вирц постепенно становится самым большим лотом на трансферном рынке. Его мониторят почти все топ-клубы Европы. Футболист демонстрирует невероятную стабильность на свой возраст, а потенциальный трансфер оценивают в 130 миллионов евро.

Бавария готовится к революционным кадровым изменениям – только 4 игрока являются неприкосновенными

Бавария пока что не рассматривает возможность приобретения Флориана, сообщает Sport Bild. Основные претенденты на хавбека: Реал, Манчестер Сити и Ливерпуль.

Байер защищен контрактом до 2027-го и не собирается отпускать своего лидера. Вирц также хочет остаться в Леверкузене хотя бы до лета 2015-го, особенно под руководством Хаби Алонсо.

Идеальный пазл складывается с Реалом, который планирует усиление полузащиты как раз в 2025-м, сосредоточившись этим летом на Мбаппе. Трансфер в Мадрид продвигает Adidas – совместный спонсор Вирца и Реала, который помог с переходом Беллингема. А еще Кроос видит Флориана своим преемником в Реале.

Вирц мчится с Байером к чемпионству. В этом сезоне в активе Флориана уже 8 голов и 16 ассистов.