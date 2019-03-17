Вірт: Тільки збіг обставин здатен перешкодити Шахтарю стати чемпіоном

Колишній воротар Шахтаря Юрій Вірт поділився думкою щодо боротьби за чемпіонство між "гірниками" та Динамо.

"Думаю, тільки збіг обставин здатен перешкодити "гірникам" стати чемпіонами. Зараз відрив становить 10 очок. Навіть, якщо припустити, що кияни сьогодні виграють у Олімпіка, сім очок на другому етапі не відіграти навіть за рахунок очних поєдинків.

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Тим більше не варто забувати про те, яка присутня мотивація, щоб виграти золоті медалі. На кону – пряма путівка в груповий раунд Ліги чемпіонів, відповідно, і суттєві для клубу фінансові вливання. У Шахтарі це прекрасно розуміють", – цитує Вірта "Команда №1".

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До слова, після 22 турів Шахтар заробив 57 очок, кияни мають в активі 47 залікових пунктів та матч в запасі. У другій частині УПЛ обидві команди зіграють по 10 матчів, два з яких між собою.