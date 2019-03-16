Вірт розповів, чому не розпочав тренерську кар'єру у Шахтарі

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт зізнався, що ніколи не задавався питанням, чому не залишився в структурі Шахтаря.

"Кар'єру футболіста я завершив у віці 38 років. Пропозицій від Шахтаря залишитися в клубі, на будь-якій посаді, не надходило, а ось донецький Металург, в якому я також виступав, моментально покликав до себе.

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Погодився без роздумів. Спочатку працював в команді U-19, потім пішов на підвищення – в молодіжку.

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Насправді, ніколи не задавався питанням, чому не залишився в структурі Шахтаря, як багато інших хлопці. Може бути, тому, що ніколи не був наближеним. Але я ні про що не шкодую. Рухаюся своїм шляхом", – цитує Вірта FootBoom.