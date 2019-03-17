Вирт: Только стечение обстоятельств способно помешать Шахтеру стать чемпионом

Бывший вратарь Шахтера Юрий Вирт поделился мнением относительно борьбы за чемпионство между "горняками" и Динамо.

"Думаю, только стечение обстоятельств способно помешать "горнякам" стать чемпионами. Сейчас отрыв составляет 10 очков. Даже если предположить, что киевляне сегодня выигрывают у Олимпика, семь очков на втором этапе не отыграть даже за счет очных поединков.

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Тем более не стоит забывать о том, какая присутствует мотивация, чтобы выиграть золотые медали. На кону – прямая путевка в групповой раунд Лиги чемпионов, соответственно, и существенные для клуба финансовые вливания. В Шахтере это прекрасно понимают", – цитирует Вирта "Команда №1".

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К слову, после 22 туров Шахтер заработал 57 очков, киевляне имеют в активе 47 зачетных пунктов и матч в запасе. Во второй части УПЛ обе команды сыграют по 10 матчей, два из которых между собой.