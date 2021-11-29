"Важка гра. Без гольових моментів. У першому таймі було більше боротьби. Ми намагалися використовувати фланги. Але мало було переводів з флангу на фланг, було багато браку. І ми до перерви не створили жодного реального моменту. Хоча, й в обороні відіграли надійно.

Фатальна помилка Вереса у відеоогляді матчу з Колосом

Що стосується другого тайму, то він продовжився у тому ж руслі, що й перший. Після нашого подарунка суперникам нам довелося більшими силами йти вперед. Хотіли відігратися. Були напівмоменти для цього. Можливо, суперник сьогодні більше хотів перемогти. Ми ж не награли на перемогу чи нічию. Дуже мало створювали. Щодо самовіддачі – немає запитань. Хотілося б більше створювати і бити по воротах.

Передача Солдата? Не розумію цього рішення. Віддав у центр поля на суперника. Той одразу пробив і гол. У Солдата сьогодні упродовж усієї гри були чомусь проблеми з передачами. Не лише в цьому епізоді. Випустивши Сергійчука та Гегедоша, хотіли додати свіжості попереду. Бо ми мало пробивали по воротах. Хотіли бачити, особливо від Гегедоша, більше креативу. Але він потрапив вже у таку м'ясорубку на полі, що важко було грати креативно.

Колос багато атакував, вони грали вдома, але, якби не та помилка, в нас би було більше шансів забити у контратаці. Ну і симпатія арбітра сьогодні однозначно була на боці суперника. Усі свистки були у наш бік", – поділився Вірт у коментарі офіційному сайту Вереса.

Зазначимо, що Колос мінімально переміг Верес (1:0). Перемога принесла ковалівцям 18 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці, а рівненці з 22-ма пунктами залишились восьмим.

Верес на виїзді мінімально поступився Колосу – ковалівці потроху вибираються з кризи