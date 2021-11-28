У матчі 16-го туру УПЛ ковалівці на власному полі були сильнішими за рівнян. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перший небезпечний момент у матчі створив на п'ятій хвилині Колос – господарі втікали в атаку чотири в чотири, але простріл Ільїна було вибито на кутовий. За мить Павловець головою з центра штрафного майданчика пробив повз ворота. Немчанінов огризнувся гарматним ударом зльоту з-за меж штрафного майданчика – вище воріт.

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Богданов в середині тайму з перспективного стандарту поцілив у стінку, а за мить Нурієв після навісу Ільїна головою пробив повз ворота. На останній хвилині Панасенко навішував зі стандарту у штрафний майданчик, але м'яч після відскоку прилетів точно в руки Волинцю.

По перерві Пасіч загострював небезпечним прострілом у воротарський – Волинець розгадав задум Геннадія. У відповідь Нурієв закручував метрів з двадцяти – точно у руки Когуту.

В середині другого тайму Колосу вдалось забити. Ціною гола стала помилка гравців Вереса: після вкидання з-за бокової Солдат вирішив відпасувати на Кучерова, який вже розвернувся, не очікуючи на такий пас. М'яч перехопив Ільїн, вийшов на ударну позицію і з далекої відстані потужно пробив у дальній кут – Когут був безсилий.

На 82-й хвилині Ренан мав закривати гру: бразилець лівим флангом змістився у штрафний майданчик і вийшовши віч-на-віч... не зміг нормально вдарити у вже порожні ворота. За мить Богданов завдав гарматного удару здалеку – м'яч відбився від Когута і вилетів в поле.

Перемога принесла Колосу 18 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці, Верес з 22-ма пунктами залишився восьмим.

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