Рівняни у матчі з ковалівцями не змогли набрати бодай очко. Дивіться відео гола і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Колос у матчі з Вересом з перших хвилин перехопив ініціативу, однак по-справжньому гольових моментів до перерви жодна з команд так і не створила.

Верес на виїзді мінімально поступився Колосу – ковалівці потроху вибираються з кризи

Лише в середині другого тайму Колосу вдалось забити. Ціною гола стала помилка гравців Вереса: після вкидання з-за бокової Солдат вирішив відпасувати на Кучерова, який вже розвернувся, не очікуючи на такий пас. М'яч перехопив Ільїн, вийшов на ударну позицію і з далекої відстані потужно пробив у дальній кут – Когут був безсилий.

На 82-й хвилині Ренан мав закривати гру: бразилець лівим флангом змістився у штрафний майданчик і вийшовши віч-на-віч... не зміг нормально вдарити у вже порожні ворота. За мить Богданов завдав гарматного удару здалеку – м'яч відбився від Когута і вилетів в поле.

Перемога принесла Колосу 18 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці, Верес з 22-ма пунктами залишився восьмим.

Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль