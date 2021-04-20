"Сам з подивом прочитав цю новину. Можу відповідально заявити: ні з Селезньовим, ні з будь-ким переговорів ми не вели і не ведемо.

Селезньов провів перемовини з лідером Першої ліги – ЗМІ назвав важливу умову для трансферу

Адже ще незрозуміло, в якій лізі почнемо наступний сезон. Потрібно вдало провести решту десять "фіналів" і лише потім думати про селекцію", – сказав Вірт у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Селезньова було виключено зі складу Колоса після конфлікту на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні Євген провів за ковалівців 12 матчів, в яких забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.

Верес у турнірній таблиці Першої ліги йде першим, випереджаючи найближчого переслідувача на 3 залікові бали, і має ще два матчі у запасі.

Селезньова тричі хотіли вигнати з Колоса: Засуха – про скандал з Євгеном, головну претензію до гравця і його майбутнє