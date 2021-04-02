"Колос не відмовчується. Я просто не хотів псувати життя Жені. Якщо я зараз почну розповідати, що він зробив щось не так – це буде неправильно. Я йому пропонував зробити офіційну заяву, що він покинув збір у Туреччині через сімейні обставини, а він не дає інтерв'ю, не роздуває. Всі ж хотіли написати, розповісти. Я сказав цього не робити, тому що це не по-пацанськи – скаржитися, що Женя такий-сякий. У нас у Ковалівці так не прийнято.

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Про порушника режиму і алкоголіка сказав тільки Женя. Ні я, ні жоден офіційний представник Колоса ніде про це не говорили. Селезньов почав бігати до всіх блогерів, махати довідкою і кричати, що він "чистий". До чого тут я? Я йому казав почекати, коли всі повернуться зі зборів, щоб розібратися, у чому причина. Він приїхав до мене і почав переді мною махати довідкою. Я кажу: "Спокійно. Приїдуть люди, вони все тобі розкажуть". Приїхав Віталій Лисицький і все йому розповів. Він з цим не погодився. Запропонував йому поговорити з Русланом Костишиним і командою, а він прийшов, здається, на "Великий футбол" і попросив у команди вибачення. Як можна з такою людиною про щось говорити? Ми з ним домовилися про одне, а він зробив зовсім інше. Я не шоумен, мені це нецікаво. Не хотів, щоб мій клуб брав участь у такому процесі. Ми завжди сидимо тихенько.

Женя – класний футболіст. Він допоміг би нам у деяких матчах, зокрема, в серії післяматчевих пенальті з Динамо в Кубку. Я б міг організувати зустріч Костишина та Селезньова для примирення, якщо б Євген перепросив і сказав, що більше такого не буде. Але він поводиться агресивно і доводить, що нічого не було. У наказовому тоні я не можу сказати Костишину повернути Селезньова в команду, тому що він виступає по телевізору і ми всі почали його боятися.

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У команді всі теж сприйняли це не дуже. Селезньов образив тренера своєю поведінкою. Поки Костишин повернувся з Туреччини, цей в Україні вже наплів стільки... Після 4-5 відео Селезньова я сказав йому: "Давай завершимо це шоу. Почнемо нормально розмовляти і працювати. Я поговорю з Костишиним, він охолоне. Ти зробиш так, як прийнято в нашому клубі, і почнеш грати". Він сказав "добре", але далі все пішло, як пішло.

У листопаді-грудні я сказав Руслану: "Я не хочу Селезньова, давай будемо з ним прощатися. Це ж не футбол. Такі гроші, ми можемо з тобою когось взяти. Такого, хто буде грати в футбол". Він відмовив. Я тричі за півроку хотів відправити Селезньова, він для мене ні брат, ні хайп, ні родич. Мене вмовили взяти його, я плачу йому гроші, а він – "що попало". А потім я чую про якусь змову в команді, ліквідацію Селезньова. Це несерйозно.

Після всіх цих висловлювань я не можу взяти його назад в клуб, тому що так не робиться. Але я виконую перед ним свої фінансові зобов'язання і те, що прописано в контракті. Мене попереджали, що таке може трапитися. У мене до Жені одна претензія – з нашої співпраці він зробив шоу, став блогером. Офіційну зарплату ми йому платимо. Але якби можна було повернути час назад, я б ще раз його підписав", – зізнався Засуха в інтерв'ю Youtube-каналу Вацко Live.

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