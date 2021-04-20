"Сам с удивлением прочитал эту новость. Могу ответственно заявить: ни с Селезневым, ни с кем переговоров мы не вели и не ведем.

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Ведь еще непонятно, в какой лиге начнем следующий сезон. Нужно удачно провести оставшиеся десять "финалов" и только затем думать о селекции", – сказал Вирт в комментарии FootBoom.

Напомним, Селезнева был исключен из состава Колоса после конфликта на зимних учебно-тренировочных сборах. В текущем сезоне Евгений провел за ковалевцев 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Верес в турнирной таблице Первой лиги идет первым, опережая ближайшего преследователя на 3 очка, и имеет еще два матча в запасе.

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