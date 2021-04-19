35-річний ветеран має намір продовжити свою кар'єру на батьківщині. Вже з наступного сезону Селезньов може приєднатись до Вереса, повідомляє Meta-ratings.

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За інформацією джерела, Євген та наставник лідера Першої ліги Юрій Вірт вже провели перемовини. "Народні" зможуть підписати форварда на правах вільного агента, адже його контракт з Колосом завершується влітку. Проте, для здійснення трансферу Верес має оформити вихід в еліту, адже Селезньов налаштований стати найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги. Для цього йому потрібно забити ще 9 м'ячів.

Зауважимо, форвард був виключений зі складу ковалівців після конфлікту на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні Євген провів за Колос 12 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.

Рівняни ж мають хороші шанси на підвищення у класі. Верес випереджає найближчого переслідувача на вершині турнірної таблиці на 3 залікові бали та має ще два матчі у запасі.

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