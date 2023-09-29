"Я все життя кажу: "Як воротар може бути головним тренером?". Він був всередині поля, він приймав рішення за долі секунд? Будь-хто може показати, розказати: комп'ютер увімкнув і бачиш, як бігає Манчестер Сіті, Інтер...

"Виграли – "нажерлися", програли – "нажерлися": легендарний екс-голкіпер пригадав свої виступи в УПЛ

Але як так зробити? Це знають тільки ті люди, які були у вирі подій. Ті люди, які знають, що таке, коли тебе за секунду б'ють, коли тобі за секунду потрібно ухвалити три рішення. Крім того, є ж ще індивідуальні дії й так далі.

Є люди, які можуть дуже добре розмовляти. Вони можуть розповісти так, що – та ну ти шо! Просто чемпіон світу. До дошки вийшов, фішки попересував. Це все класно, супер, але ж є ще чинник того, як тебе сприймають футболісти. Пропускаєш ти це через себе, переживаєш?

Юрі Вірту респект та повага з однієї простої причини: він узяв цей клуб (Верес, – прим.) з самих низин і вивів його в еліту. І це гідно поваги, без питань. Але Юра не буде, скажімо, у Шахтарі головним тренером ніколи. Не ображаючи його, і Тлумак не буде, і я не буду. Береться фахівець широкого профілю. Головний тренер – це ж не лише фішки. Головний тренер – це комунікація з президентом, з громадськістю.

А ось які у головного тренера помічники – це питання. Якщо у тебе слабкі помічники – отже і результат буде слабкий. Якщо сильні – буде якийсь прогрес і результат", – розповів Шуховцев в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Вірт очолював Верес з 2016 по 2017 рр. та з 2019 по 2023 рр. Під його керівництвом рівняни у 111 матчах здобули 54 перемоги, 21 нічию та 36 поразок з загальним рахунком 168:122.

"Дістав зошит, провів розминку – воротарі лежали з нашатирем під ялинками": злий геній Динамо та магія третьої хвилини