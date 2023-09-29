"Я всю жизнь говорю: "Как вратарь может быть главным тренером?". Он был в середине поля, он принимал решения за доли секунд? Любой может показать, рассказать: компьютер включил и видишь, как бегает Манчестер Сити, Интер...

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Но как так сделать? Это знают только те люди, которые были в гуще событий. Те люди, которые знают, что такое, когда тебя за секунду бьют, когда тебе за секунду нужно принять три решения. Кроме того, есть же еще индивидуальные действия и так далее.

Есть люди, которые могут очень хорошо разговаривать. Они могут рассказать так, что – да ну ты что! Просто чемпион мира. К доске вышел, фишки поперемещал. Это все классно, супер, но есть еще фактор того, как тебя воспринимают футболисты. Пропускаешь ты это через себя, переживаешь?

Юре Вирту респект и уважение по одной простой причине: он взял этот клуб (Верес, – прим.) из самых низов и вывел его в элиту. И это достойно уважения, без вопросов. Но Юра не будет, скажем, в Шахтере главным тренером никогда. Не обижая его, и Тлумак не будет, и я не буду. Берется специалист широкого профиля. Главный тренер – это же не только фишки. Главный тренер – это коммуникация с президентом, с общественностью.

А вот какие у главного тренера помощники – это вопрос. Если у тебя слабые помощники – значит и результат будет слабый. Если сильные – будет какой-то прогресс и результат", – рассказал Шуховцев в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Вирт возглавлял Верес с 2016 по 2017 гг. и с 2019 по 2023 гг. Под его руководством ровенчане в 111 матчах одержали 54 победы, 21 ничью и 36 поражений с общим счетом 168:122.

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