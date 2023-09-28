"Раніше ментальність була інша, покоління було інше, загалом життя було іншим. З кожним роком всі прогресують – ти, твоя країна, твоє місто, футбол, інші види спорту. Вже потім з часом приходить певне покоління.

Мілевський у лікарні у важкому стані – Алієв озвучив подробиці госпіталізації

Раніше було як: виграли – "нажерлися", програли – "нажерлися". Або від горя, або від радості. З іншого боку, смішно чи ні, але хоча й "нажиралися", але й бігали як коні. Не знаю, як футболісти це робили. Для мене це досі загадка. І я такий самий був. А які у нас були навантаження...

Але коли приходить інше покоління, інша ментальність, коли бачиш, що краще випити банку пива або 50 г віскі чи келих вина – це топ, супер, клас. Тобі не треба "нажиратися", спілкуєшся, все добре.

У тій же Англії. Повірте, люди після гри закладають стільки, що мало не покажеться. А вони ж носяться, бігають. Але це не є прикладом. Це навпаки не дуже хороший приклад. Просто це один етап життя, потім – інший, далі – професійний етап життя. І зараз гордість за наших хлопців, які можуть супер працювати в тренувальному процесі, виходити на гру, робити якийсь результат плюс нормально відпочивати", – розповів Шуховцев в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, екс-голкіпер за свою кар'єру встиг пограти за десяток клубів, найвідомішими з яких були: Маріуполь, київський Арсенал, Таврія, Зоря та Металіст.

Топ-5 українських футболістів, на кар'єру яких вплинув алкоголь