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Вірт назвав причини поразки свого Вереса від Динамо у першому матчі Луческу в Києві

09:43 - Читать на русском
Вірт назвав причини поразки свого Вереса від Динамо у першому матчі Луческу в Києві
Юрій Вірт / фото: Верес

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт поділився враженнями після товариського матчу проти Динамо (0:3).

Товариські матчі
Динамо
3
3 : 0
0
Верес
18:00 07:08:2020
завершено
 

"Провели хороший поєдинок. Звичайно, на гру вплинули два швидких пропущених голи. У футболістів була помітна невпевненість. З часом ми адаптувалися і демонстрували футбол, який мені подобається.

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Хочеться бачити від команди більше гостроти попереду, більше агресії, адже ми доходили до штрафного майданчика Динамо, а там створювали мало гольових моментів. Словом, маємо над чим працювати. Напевно, хлопці втомилися, оскільки ми провели черговий тренувальний сбір і не вистачає поки що свіжості.

Верес зіграв проти грандів українського футболу, але і наставник Шахтаря, і Мірча Луческу відзначили, що у нас хороша команда, є гра. Звісно, потрібно прибрати брак у діях гравців. Можливо, позначилося хвилювання, оскільки грали проти сильних команд, але думаю ці недоліки ми усунемо", – наводить коментар Вірта прес-служба Вереса.

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