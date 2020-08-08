Вірт назвав причини поразки свого Вереса від Динамо у першому матчі Луческу в Києві

"Провели хороший поєдинок. Звичайно, на гру вплинули два швидких пропущених голи. У футболістів була помітна невпевненість. З часом ми адаптувалися і демонстрували футбол, який мені подобається.

Впевнений дебют Луческу у відеоогляді секретного матчу Динамо – Верес – 3:0

Хочеться бачити від команди більше гостроти попереду, більше агресії, адже ми доходили до штрафного майданчика Динамо, а там створювали мало гольових моментів. Словом, маємо над чим працювати. Напевно, хлопці втомилися, оскільки ми провели черговий тренувальний сбір і не вистачає поки що свіжості.

Верес зіграв проти грандів українського футболу, але і наставник Шахтаря, і Мірча Луческу відзначили, що у нас хороша команда, є гра. Звісно, потрібно прибрати брак у діях гравців. Можливо, позначилося хвилювання, оскільки грали проти сильних команд, але думаю ці недоліки ми усунемо", – наводить коментар Вірта прес-служба Вереса.

Динамо – Верес: Луческу дебютує з розгрому, Супряга і Дуелунд – головні переможці, клас українців, таємниця Циганкова