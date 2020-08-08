toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛИОН ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ

Вирт назвал причины поражения своего Вереса от Динамо в первом матче Луческу в Киеве

09:46 - Читати українською
Вирт назвал причины поражения своего Вереса от Динамо в первом матче Луческу в Киеве
Юрий Вирт / фото: Верес

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт поделился впечатлениями после товарищеского матча против Динамо (0:3).

Товарищеские матчи
Динамо Киев
3
3 : 0
0
Верес
18:00 07:08:2020
завершено
 

"Провели хороший поединок. Конечно, на игру повлияли два быстрых пропущенных гола. У футболистов была заметна неуверенность. Со временем мы адаптировались и демонстрировали футбол, который мне нравится.

Уверенный дебют Луческу в видеообзоре секретного матча Динамо – Верес – 3:0

Хочется видеть от команды больше остроты впереди, больше агрессии, ведь мы доходили до штрафной Динамо, а там создавали мало голевых моментов. Словом, есть над чем работать. Наверное, ребята устали, поскольку мы провели очередной тренировочный сбор и не хватает пока свежести.

Верес сыграл против грандов украинского футбола, но и наставник Шахтера и Мирча Луческу отметили, что у нас хорошая команда, есть игра. Конечно, нужно убрать брак в действиях игроков. Возможно, сказалось волнение, поскольку играли против сильных команд, но думаю эти недостатки мы устраним", – приводит комментарий Вирта пресс-служба Вереса.

Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова

blog_ava
Ужасные фейлы Варана в видеообзоре матча – Манчестер Сити – Реал – 2:1
00:25
7817
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Верес Верес Юрий Юрий Вирт Динамо Киев - Верес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
1
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?