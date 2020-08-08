Вирт назвал причины поражения своего Вереса от Динамо в первом матче Луческу в Киеве

"Провели хороший поединок. Конечно, на игру повлияли два быстрых пропущенных гола. У футболистов была заметна неуверенность. Со временем мы адаптировались и демонстрировали футбол, который мне нравится.

Уверенный дебют Луческу в видеообзоре секретного матча Динамо – Верес – 3:0

Хочется видеть от команды больше остроты впереди, больше агрессии, ведь мы доходили до штрафной Динамо, а там создавали мало голевых моментов. Словом, есть над чем работать. Наверное, ребята устали, поскольку мы провели очередной тренировочный сбор и не хватает пока свежести.

Верес сыграл против грандов украинского футбола, но и наставник Шахтера и Мирча Луческу отметили, что у нас хорошая команда, есть игра. Конечно, нужно убрать брак в действиях игроков. Возможно, сказалось волнение, поскольку играли против сильных команд, но думаю эти недостатки мы устраним", – приводит комментарий Вирта пресс-служба Вереса.

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