Український коуч Юрій Вірт вже найближчим часом може повернутися до тренерської роботи – фахівець зацікавив два іноземних клуби. Про це пише Sport.ua.

Верес жорстко принизив "рівненського Мессі" – від рекордного трансферу у Карпати до ролі болбоя

За даними джерела, Вірт вже має розмову з потенційними роботодавцями, але більше конкретики з'явиться у грудні. Сам фахівець не приховує, що "творча відпустка" йому вже набридла, він скучив за роботою, але наразі хотів би віддати перевагу працевлаштуванню в Україні.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Юрія Вірта був рівненський Верес. Фахівець покинув команду Івана Надєїна перед стартом нинішнього сезону УПЛ.

Верес перестріляв Металіст 1925 у божевільному матчі з 7 голами