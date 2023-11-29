Вірт найближчим часом може вийти з "творчої відпустки" – екс-тренер Вереса зацікавив два європейські клуби
Колишній тренер рівненського Вереса Юрій Вірт вже найближчим часом може працевлаштуватися закордоном.
Український коуч Юрій Вірт вже найближчим часом може повернутися до тренерської роботи – фахівець зацікавив два іноземних клуби. Про це пише Sport.ua.
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За даними джерела, Вірт вже має розмову з потенційними роботодавцями, але більше конкретики з'явиться у грудні. Сам фахівець не приховує, що "творча відпустка" йому вже набридла, він скучив за роботою, але наразі хотів би віддати перевагу працевлаштуванню в Україні.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Юрія Вірта був рівненський Верес. Фахівець покинув команду Івана Надєїна перед стартом нинішнього сезону УПЛ.
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