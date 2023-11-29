Бывший тренер ровенского Вереса Юрий Вирт уже в ближайшее время может трудоустроиться за границей.

Украинский коуч Юрий Вирт уже в ближайшее время может вернуться к тренерской работе – специалист заинтересовал два зарубежных клуба. Об этом пишет Sport.ua.

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По данным источника, Вирт уже разговаривает с потенциальными работодателями, но больше конкретики появится в декабре. Сам специалист не скрывает, что "творческий отпуск" ему уже надоел, он соскучился по работе, но сейчас хотел бы предпочесть трудоустройство в Украине.

Напомним, последним местом работы Юрия Вирта был ровенский Верес. Специалист покинул команду Ивана Надеина перед стартом нынешнего сезона УПЛ.

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