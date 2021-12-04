"Результат не тішить. Думаю, треба привітати Динамо. Коли ми побачили цей газон – зрозуміли, що буде багато боротьби, футболу буде мало. Боротьбу треба не програти. Так, у першому таймі ми поступалися 0:1. Було тяжко, Динамо грало агресивніше, більше було з м'ячем.

Верес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Був спрощений футбол, багато довгих передач. Ми помилялися. Бачив на повторах, що ми легко давали забивати. У другому таймі налаштовувалися, все одно спрощувати, грати довгими передачами, розраховувати на підбирання. Так само діяло і Динамо.

Ми їм подарували два голи у другому таймі. Другий гол Динамо розіграло як на тренуванні, третій – просто почали розігрувати біля свого штрафного майданчика, там поле було дуже жорстким, замерзло. Елементарна втрата м'яча – це спричинило 0:3. Є питання до футболістів щодо пропущених м'ячів. Загалом була бойова гра. Потрібно забивати. Розумію, що важко розраховувати на позитивний результат без голів.

Помилки в захисті? Може, проти суперників слабше це не так впадає у вічі. Звісно, Динамо є Динамо. Видно всі наші проблеми. Нам дуже легко забивали голи. Потрібно більше працювати. Слава богу, закінчується чемпіонат. Виходитимемо на трансферний ринок, потрібне посилення. З такими командами нам дуже важко боротися", – розповів Вірт у ефірі УПЛ Online.

Відзначимо, що матч Верес – Динамо міг не відбутись через стан газону, проте арбітриня Катерина Монзуль ухвалила рішення про проведення поєдинку. В підсумку, кияни здобули розгромну перемогу над Вересом (3:0).

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