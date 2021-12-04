"Результат не радует. Думаю, нужно поздравить Динамо. Когда мы увидели этот газон, поняли, что будет много борьбы, футбола будет мало. Борьбу нужно не проиграть. Да, в первом тайме мы уступали 0:1. Было тяжело, Динамо играло более агрессивно, больше было с мячом.

Верес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

Был упрощенный футбол, много длинных передач. Мы ошибались. Видел на повторах, что мы легко давали забивать. Во втором тайме настраивались, все равно упрощались, играть длинными передачами, рассчитывали на подбор. Так же действовало и Динамо.

Мы им подарили два гола во втором тайме. Второй гол Динамо разыграло как на тренировке, третий – просто начали разыгрывать возле своей штрафной, там поле было очень жестким, замерзло. Элементарная потеря мяча – это привело к 0:3. Есть вопросы к футболистам по поводу пропущенных мячей. В общем, была боевая игра. Надо забивать. Понимаю, что сложно рассчитывать на положительный результат без голов.

Ошибки в защите? Может, против соперников слабее это не так бросается в глаза. Конечно, Динамо есть Динамо. Видны все наши проблемы. Нам очень легко забивали голы. Нужно больше работать. Слава богу, кончается чемпионат. Будем выходить на трансферный рынок, нужно усиление. С такими командами нам очень тяжело бороться", – рассказал Вирт в эфире УПЛ Online.

Отметим, что матч Верес – Динамо мог не состояться из-за состояния газона, однако арбитриня Екатерина Монзуль приняла решение о проведении поединка. В итоге киевляне одержали разгромную победу над Вересом (3:0).

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