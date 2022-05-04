Напередодні росіяни завдали чергових ракетних ударів по Україні. Дісталось і Львову, куди окупанти запустили шість ракет з Каспійського регіону. Дві вдалось збити силами ППО, а чотири завдали шкоди міській інфраструктурі. Зокрема, було пошкоджено три електричні підстанції.

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Український форвард Бенфіки Роман Яремчук не стримував гніву після атаки на рідне місто. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram нападник опублікував фото палаючої підстанції і підписав його словами: "Сьогодні ці виродки бомбили моє рідне місто ракетами".

Нагадаємо, це вже не перша атака на Львівщину. Раніше окупанти цілили по Яворівському полігону, авіаремонтному заводу, нафтобазі та залізничних коліях міста.

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