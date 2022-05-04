"Ублюдки": Яремчук отреагировал на обстрелы Львова российскими оккупантами
Украинский легионер португальской Бенфики Роман Яремчук показал миру последствия ракетных ударов по своему родному городу.
Накануне россияне нанесли очередные ракетные удары по Украине. Досталось и Львову, куда оккупанты запустили шесть ракет из Каспийского региона. Две удалось сбить силами ПВО, а четыре нанесли ущерб городской инфраструктуре. В частности, были повреждены три электрические подстанции.
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Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук не сдерживал гнев после атаки на родной город. На своей странице в социальной сети Instagram нападающий опубликовал фото горящей подстанции и подписал его словами: "Сегодня эти ублюдки бомбили мой родной город ракетами".
Напомним, это уже не первая атака по Львовской области. Ранее оккупанты целили по Яворовскому полигону, авиаремонтному заводу, нефтебазе и железнодорожным путям города.
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