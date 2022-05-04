Накануне россияне нанесли очередные ракетные удары по Украине. Досталось и Львову, куда оккупанты запустили шесть ракет из Каспийского региона. Две удалось сбить силами ПВО, а четыре нанесли ущерб городской инфраструктуре. В частности, были повреждены три электрические подстанции.

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Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук не сдерживал гнев после атаки на родной город. На своей странице в социальной сети Instagram нападающий опубликовал фото горящей подстанции и подписал его словами: "Сегодня эти ублюдки бомбили мой родной город ракетами".

Напомним, это уже не первая атака по Львовской области. Ранее оккупанты целили по Яворовскому полигону, авиаремонтному заводу, нефтебазе и железнодорожным путям города.

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