"Я одразу зв'язався з людьми, які допомагають українцям, які приїжджають сюди. Ми надали 40 дітям дитячий садок на 4 місяці – тобто всі українські діти, які приїжджають до Португалії, зупиняються у цьому дитячому садку. Вони мають все. Ми їм купили ліжка, сплатили повністю харчування, сплатили зарплату вчителям.

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Також деякі футболісти Бенфіки до цього долучилися. Але я не хочу називати прізвища. Я думаю, що вони також цього не хочуть. Я скажу, що їх небагато. Один футболіст, до речі, грав у Росії.

Наших біженців у Лісабоні дуже багато. Я розумію, що у Польщі, Молдові, Румунії також багато наших, але в Португалії, коли я їжджу машиною, бачу українські номери та українські стрічки. Дуже багато хто розмовляє українською мовою. На стадіоні вже можна створити новий сектор для українців", – сказав Яремчук у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, українці вже 67-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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