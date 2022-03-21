В одному з епізодів у першому таймі Вінісіус вибіг у контратаку і хотів обіграти тер Штегена, але в останній момент вирішив намалювати пенальті. Навіть на екрані було помітно, що жодного фолу не було. Вінісіус опинився на газоні після контакту з м'ячем, а не ногою суперника.

Реал – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Відразу після свого падіння 21-річний бразилець пішов з'ясовувати стосунки із Жераром Піке – нахаба вирішив доводити, що проти нього сфолили. Згодом Вінісіус ще й став об'єктом тролінгу Еріка Гарсії. "Наступного року ти виграєш "Золотий м'яч", – з посмішкою заявив захисник Барселони.

Відео ганебної симуляції гравця Реала стало вірусним у соцмережах. Фанати з іронією обговорюють як розгромну поразку мадридців (0:4), так і невдалі акторські здібності бразильця.

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