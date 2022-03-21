В одном из эпизодов в первом тайме Винисиус выбежал в контратаку и хотел обыграть тер Штегена, но в последний момент решил нарисовать пенальти. Даже на экране было видно, что никакого фола не было. Винисиус очутился на газоне после контакта с мячом, а не ногой соперника.

Реал – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Сразу после своего падения 21-летний бразилец пошел выяснять отношения с Жераром Пике – нахал решил доказывать, что против него сфолили. Впоследствии Винисиус еще и стал объектом троллинга Эрика Гарсии. "В следующем году ты выиграешь "Золотой мяч", – с улыбкой заявил защитник Барселоны.

Видео позорной симуляции игрока Реала стало вирусным в соцсетях. Фанаты с иронией обсуждают как разгромное поражение мадридцев (0:4), так и неудачные актерские способности бразильца.

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