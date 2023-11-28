У Бразилії за підсумками 2023 року визначили найкращого футболіста, який виступає за межами країни. Нагорода дісталася представнику мадридського Реала Вінісіусу. Про це повідомив офіційний сайт премії Sambafoot.

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Вінгер "вершкових" в боротьбі за звання найкращого бразильського футболіста обійшов захисника ПСЖ Маркіньйоса та нападника Аль-Хіляля Неймара, який тричі поспіль вигравав нагороду. Варто зауважити, що Вінісіус у 2023 році виграв з Реалом Кубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу.

Наразі вінгер мадридців травмований і пропустить щонайменше два місяці. В поточному сезоні Вінісіус зіграв у 13 матчах у всіх турнірах, забивши шість голів та оформивши чотири результативні передачі.

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