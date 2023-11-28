В Бразилии по итогам 2023 года определили лучшего футболиста, выступающего за пределами страны. Награда досталась представителю мадридского Реала Винисиусу. Об этом сообщил официальный сайт премии Sambafoot.

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Вингер "сливочных" в борьбе за звание лучшего бразильского футболиста обошел защитника ПСЖ Маркиньоса и нападающего Аль-Хиляля Неймара, который трижды подряд выигрывал награду. Стоит заметить, что Винисиус в 2023 году выиграл с Реалом Кубок Испании и Клубный чемпионат мира.

Сейчас вингер мадридцев травмирован и пропустит минимум два месяца. В текущем сезоне Винисиус сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и оформив четыре результативные передачи.

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