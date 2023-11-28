Головний тренер Реала Карло Анчелотті може залишитися в Мадриді ще на кілька років.

Персона італійського фахівця викликає зацікавленість з різних куточків світу. Оскільки чинна угода Карло Анчелотті закінчується влітку 2024-го, вже кілька клубів і збірних звернули на нього увагу і зв'язалися з іменитим наставником. Зокрема, це Федерація футболу Бразилії, а також Манчестер Юнайтед.

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Керівництво Реала наразі задоволене тим, як команда виступає на старті сезону, і планує продовжити угоду з Анчелотті ще на два роки. Згідно з інформацією Relevo, клуб вже розпочав перемовини з 64-річним фахівцем.

Крім того, мадридці задоволені прогресом під керівництвом італійця молодих гравців, на яких планується робити ставку в довгостроковій перспективі. В Мадриді впевнені, що тренер погодиться продовжити контракт, попри інтерес з боку інших команд.

На зустрічі з керівництвом після закінчення минулого сезону Анчелотті заявив, що Реал є його пріоритетом, і він готовий чекати на пропозицію. Керівництво "вершкових" планує закрити всі питання з новою угодою італійця до Різдва.

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