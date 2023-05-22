Вінісіус провокував вболівальників Валенсії – відео неприємного жесту бразильця
Вінгер Реала Вінісіус показав під час матчу, куди потрібно відправитися Валенсії.
Лідер мадридської команди не завжди є прикладом для наслідування. Бразилець часто провокує не тільки суперників, а й фанатів. Матч з Валенсією не став винятком.
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Після того, як бразильця вилучили з поля, Вінісіус жестом показав, що "кажанам" потрібно вилетіти в Сегунду. Фанати з трибун у цей час скандували слово "дурень" на адресу футболіста. Жест вінгера викликав гнівну реакцію на лавці Валенсії та спровокував нову сутичку у підтрибунному тунелі.
Ймовірно, поведінка Вінісіуса була відповіддю на образливі слова, які лунали з трибун Местальї. Жодні провокації чи то фінтами, чи жестами не можуть виправдовувати расизм.
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