Вінгер Реала Вінісіус показав під час матчу, куди потрібно відправитися Валенсії.

Лідер мадридської команди не завжди є прикладом для наслідування. Бразилець часто провокує не тільки суперників, а й фанатів. Матч з Валенсією не став винятком.

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Після того, як бразильця вилучили з поля, Вінісіус жестом показав, що "кажанам" потрібно вилетіти в Сегунду. Фанати з трибун у цей час скандували слово "дурень" на адресу футболіста. Жест вінгера викликав гнівну реакцію на лавці Валенсії та спровокував нову сутичку у підтрибунному тунелі.

Ймовірно, поведінка Вінісіуса була відповіддю на образливі слова, які лунали з трибун Местальї. Жодні провокації чи то фінтами, чи жестами не можуть виправдовувати расизм.

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DURANTE TODO EL PARTIDO VINICIUS ESTA PROVOCANDO A LA GRADA CON QUE NOS VAMOS A SEGUNDA.



ES UN PROVOCADOR DE MIERDA!!



Actuar @LaLiga , poco le esta sucediendo.pic.twitter.com/IYhakjVXGh — Ratolí Volador 3.0 (@RatoliVCF) May 21, 2023