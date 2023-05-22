Керівництво Валенсії пообіцяло покарати фанатів за расистські викрики проти Вінісіуса, але вважає, що не всі вони – расисти.

"Враховуючи невдалі заяви Анчелотті, абсолютно неправильні, коли він назвав усіх уболівальників Местальї расистами, клуб не може цього терпіти. Ми прямо відкидаємо ці звинувачення.

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Можливо, це наслідок помилки в мові, він, мабуть, зрозумів інше слово. Клуб засуджує будь-які расистські образи. Ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати людей, які ймовірно зробили жест або демонстрацію, але називати всіх уболівальників Валенсії расистами – це нісенітниця, і клуб не може мовчати", – йдеться у заяві на офіційному сайті.

Відео, які з'явилися в соцмережах, говорять не на користь "кажанів". Акція проти Вінісіуса з расистськими викриками почалася задовго до початку поєдинку. Ще біля стадіону вболівальники Валенсії викрикували слово "мавпа" на адресу гравця Реала. Судячи з відео, керівництву "кажанів" доведеться запровадити санкції проти дуже великої кількості вболівальників.

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Vergüenza en Mestalla: el cántico de "Vinicius, mono" ya se escuchó en la llegada del bus del Madrid pic.twitter.com/E1kHCerAKS — MARCA (@marca) May 21, 2023