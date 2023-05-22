Вингер Реала Винисиус показал во время матча, куда нужно отправиться Валенсии.

Лидер мадридской команды не всегда является примером для подражания. Бразилец часто провоцирует не только соперников, но и фанатов. Матч с Валенсией исключением не стал.

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После того, как бразильца удалили с поля, Винисиус жестом показал, что "летучим мышам" нужно вылететь в Сегунду. Фанаты с трибун в это время скандировали слово "дурак" в адрес футболиста. Жест вингера вызвал гневную реакцию на скамейке Валенсии и спровоцировал новую стычку в подтрибунном тоннеле.

Вероятно, поведение Винисиуса было ответом на оскорбительные слова, звучавшие с трибун Местальи. Никакие провокации будь-то финтами или жестами не могут оправдывать расизм.

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DURANTE TODO EL PARTIDO VINICIUS ESTA PROVOCANDO A LA GRADA CON QUE NOS VAMOS A SEGUNDA.



ES UN PROVOCADOR DE MIERDA!!



Actuar @LaLiga , poco le esta sucediendo.pic.twitter.com/IYhakjVXGh — Ratolí Volador 3.0 (@RatoliVCF) May 21, 2023