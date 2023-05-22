Винисиус провоцировал болельщиков Валенсии – видео неприятного жеста бразильца
Вингер Реала Винисиус показал во время матча, куда нужно отправиться Валенсии.
Лидер мадридской команды не всегда является примером для подражания. Бразилец часто провоцирует не только соперников, но и фанатов. Матч с Валенсией исключением не стал.
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После того, как бразильца удалили с поля, Винисиус жестом показал, что "летучим мышам" нужно вылететь в Сегунду. Фанаты с трибун в это время скандировали слово "дурак" в адрес футболиста. Жест вингера вызвал гневную реакцию на скамейке Валенсии и спровоцировал новую стычку в подтрибунном тоннеле.
Вероятно, поведение Винисиуса было ответом на оскорбительные слова, звучавшие с трибун Местальи. Никакие провокации будь-то финтами или жестами не могут оправдывать расизм.
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