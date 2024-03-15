Нападник Реала Вінісіус Жуніор Жуніор у своїй боротьбі з расизмом інколи вдається до крайнощів.

Незадовго до матчу Валенсія – Реал, який відбувся 2 березня на Местальї, у таборі мадридців виник серйозний конфлікт через публікацію в соцмережах. "Вершкові" опублікували колаж із зображенням Вінісіуса, який цілує емблему Реала, та логотип ізраїльського гурту Vini Vici. На ньому зображено еволюційний шлях від мавпи до людини.

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Це дуже обурило Вінісіуса, який регулярно зазнає расистських образ. Публікація в Instagram Реала пробула десь півгодини, але бразилець встиг її помітити. Обурення Вінісіуса було вкрай великим. Дійшло до того, що нападник збірної Бразилії навіть погрожував не вийти на матч, повідомляє Relevo.

Ситуацію владнав генеральний директор Реала Хосе Анхель Санчес. Він переконав Вінісіуса взяти участь у матчі та пообіцяв покарати винних.

Нагадаємо, матч Валенсія – Реал завершився з рахунком 2:2. Вінісіус оформив дубль (за Валенсію забив Роман Яремчук), а гра ознаменувалася скандалом. Головний арбітр Хесус Хіль Мансано дав фінальний свисток за кілька миттєвостей до гола Джуда Беллінгема. Апеляції мадридців призвели до вилучення англійського півзахисника.

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