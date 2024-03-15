Нападающий Реала Винисиус Жуниор Жуниор в своей борьбе с расизмом иногда прибегает к крайностям.

Незадолго до матча Валенсия – Реал, который состоялся 2 марта на Месталье, в лагере мадридцев возник серьезный конфликт из-за публикации в соцсетях. “Сливочные” опубликовали коллаж с изображением Винисиуса, который целует эмблему Реала, и логотип израильской группы Vini Vici. На нем изображен эволюционный путь от обезьяны до человека.

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Это очень возмутило Винисиуса, который регулярно подвергается расистским оскорблениям. Публикация в Instagram Реала пробыла где-то полчаса, но бразилец успел ее заметить. Возмущение Винисиуса было крайне большим. Дошло до того, что нападающий сборной Бразилии даже угрожал не выйти на матч, сообщает Relevo.

Ситуацию уладил генеральный директор Реала Хосе Анхель Санчес. Он убедил Винисиуса принять участие в матче и пообещал наказать виновных.

Напомним, матч Валенсия – Реал завершился со счетом 2:2. Винисиус оформил дубль (за Валенсию забил Роман Яремчук), а игра ознаменовалась скандалом. Главный арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько мгновений до гола Джуда Беллингема. Апелляции мадридцев привели к удалению английского полузащитника.

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