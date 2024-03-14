Вінісіус подав скаргу в УЄФА на вболівальників Атлетіко, які під час домашнього матчу з Інтером в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вигукували на адресу форварда Реала расистські промови. Про це бразилець повідомив у своєму Твіттері.

Барселона – Наполі: каталонські фани побажали смерті зірці Реала – скандальне відео

"Сподіваюся, ви вже думаєте над покаранням. Це сумна реальність, яка відбувається навіть у тих матчах, у яких я не беру участі", – написав Вінісіус і "затегав" офіційний профіль УЄФА.

Нагадаємо, що перед грою Атлетіко – Інтер фанати "кольчонерос" кричали: "Але Але, Але, Але, шимпанзе Вінісіус". Нападник Реала далеко не вперше потрапляє у скандал – в Іспанії він неодноразово конфліктував з фанатами суперників, а справи навіть доходили до суду.

Атлетіко став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, перегравши Інтер у серії пенальті