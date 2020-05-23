Вінісіус: Чемпіонство Реала не стане вирішенням проблем

Форвард Реала Вінісіус Жуніор має намір потішити мадридських вболівальників після карантину.

"Я переглядав наші матчі проти Барси і думаю, що ми були сильнішими в обох поєдинках. У нас були хороші матчі до зупинки сезону, тому зараз нам необхідно набрати свою найкращу форму.

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Ми з нетерпінням чекаємо можливості повернутися на поле і продовжити перемагати. Ми хочемо виграти чемпіонський титул заради наших уболівальників. Люди настраждалися, тому ми хочемо подарувати привід для радості тим, хто підтримує Реал.

Ми розуміємо, що чемпіонство не стане вирішенням проблем, але у людей хоча б буде привід посміхнутися і порадіти", – цитує Жуніора Marca.

Нагадаємо, Ель Класіко двічі тішило вболівальників у поточному розіграші, в одному матчі переміг Реал, в іншому була зафіксована нічия. Після 27-ми турів чемпіонату Іспанії лідером перегонів є Барселона, яка випереджає мадридців на 2 очки.

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