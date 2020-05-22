Барселона стала чемпіоном Ла Ліги – в Іспанії протестували роботу штучного інтелекту

Іспанці мають план Б на випадок, якщо розіграш Прімери не вдасться відновити.

Штучний інтелект Stats Perform змоделював завершення Прімери сезону 2019/20, повідомляє Goal.

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За даними робота, Барселона фінішує першою, відірвавшись від Реала на 4 очки. Також у зону Ліги чемпіонів потраплять Атлетіко та Севілья.

Нагадаємо, після 27-ми турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки. Третю та четверту сходинки посідають Севілья та Реал Сосьєдад відповідно. Атлетіко лише 6-й.

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