Барселона стала чемпіоном Ла Ліги – в Іспанії протестували роботу штучного інтелекту

Україна — 11:33 1870
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Циганков мав шанс змінити Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркісу готові були платити солідну суму
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Динамо – Рух: онлайн-трансляція першого матчу киян за понад 2 місяціУкраїна — 10:55 499
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У Першій лізі можуть анулювати результати – президент ПФЛ запропонував 3 варіанти закінчення сезонуПерша ліга — 09:18 1625
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Інтернасьйонал боротиметься з іменитими клубами за ТайсонаУкраїна — 21 трав 1968
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Шахтар – Динамо: клуби домовилися про перенесення матчу – відома свіжа дата поновлення сезонуУкраїна — 21 трав 8436