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Винисиус: Чемпионство Реала не станет решением проблем

19:51 11 Читати українською
Винисиус: Чемпионство Реала не станет решением проблем
Винисиус Жуниор / Фото ФК Реал

Форвард Реала Винисиус Жуниор намерен порадовать мадридских болельщиков после карантина.

"Я просматривал наши матчи против Барсы и думаю, что мы были сильнее в обоих поединках. У нас были хорошие матчи до остановки сезона, поэтому сейчас нам необходимо набрать свою лучшую форму.

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Мы с нетерпением ждем возможности вернуться на поле и продолжить побеждать. Мы хотим выиграть чемпионский титул ради наших болельщиков. Люди настрадались, поэтому мы хотим подарить повод для радости тем, кто поддерживает Реал.

Мы понимаем, что чемпионство не станет решением проблем, но у людей хотя бы будет повод улыбнуться и порадоваться", – цитирует Жуниора Marca.

Напомним, Эль Классико дважды радовало болельщиков в текущем розыгрыше, в одном матче победил Реал, в другом была зафиксирована ничья. После 27-ми туров чемпионата Испании лидером гонки является Барселона, которая опережает мадридцев на 2 очка.

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Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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